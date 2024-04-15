Гончаренко відповів на заклик Чмута щодо відправлення на війну 20-річних

Нардеп Олексій Гончаренко розкритикував заклик щодо необхідності мобілізувати на фронт 20-річних чоловіків, який зробив ветеран АТО та очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Свою позицію народний обранець висловив виданню "Українська правда".

Гончаренко не погодився з позицією Чмута, заявивши про неможливість "перемогти Росію людьми".

Також читайте Чим загрожує Україні зменшення граничного призовного віку — представник Інституту демографії

"А через рік що скаже пан Тарас? Давайте – з п’ятнадцяти? Я з цим не погоджуюсь. На мою думку, якщо ми ставимо собі завдання перемогти Росію людьми, – це завдання невиконуване, його не можна виконати. Ми просто закінчимось раніше за росіян", – зазначив народний обранець.

"Я, коли чую цей підхід, де він говорить – ну, 25 – вже пізно, треба вже 20, є питання, що буде через рік? Що ми скажемо? Ми не можемо затикати дірки людьми", – додав політик.

Читайте провідні новини дня:

Гончаренко погодився зі Чмутом у тому, що Україна втратила багато часу. Однак зазначив, що – не в питанні мобілізації, а в питанні технічного оснащення, дронів, усього того, що необхідно війську.

"Ми ще втратили дуже багато, коли ішли в контрнаступ на бетонні укріплення і мінні поля, маючи наш людський ресурс проти російського, а не на Бєлгород і не на інші напрямки. А якщо ми не можемо йти на Бєлгород, може, тоді не треба було нікуди ходити, розуміючи реальний розклад", – висловив міркування нардеп.

Нагадаємо, нещодавно Чмут висловив думку, що Україна втратила вже багато часу, тож мобілізація в країні повинна починатися від 20 років.

До слова, на початку квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років.

Читайте також: