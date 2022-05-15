Гордон про те, чому критикував Зеленського і як до нього ставиться зараз: "Мотивація для захисників"

Гордон про те, чому критикував Зеленського і як до нього ставиться зараз: "Мотивація для захисників"

Український журналіст Дмитро Гордон до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну критикував політику президента України Володимира Зеленського.

Медійнику не подобалися позиції президента стосовно деяких речей. Гордон вважав, що Зеленський боровся зі свободою слова в Україні, за його правління процвітає корупція. Також журналіста не влаштовувала кадрова політика президента.

Про це він розповів в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Коли я критикував його, я критикував його за три позиції: через боротьбу зі свободою слова в Україні, через корупцію в Україні та через кадрову політику його. Я конкретно говорив, що мені не подобається. Говорив не просто там з екрану, а говорив йому в вічі, що може зробити далеко не кожен", - розповів журналіст.

Також медійник прокоментував й нинішню свою позицію стосовно Зеленського. Гордон поважає його, та вважає, що президент України гідно себе поводить у часи війни.

"Що стосується сьогоднішньої ситуації, війни... По-перше, те що він залишився в Україні, а, мабуть, спокуса була втекти, йому пропонували. Те, що він залишився в Україні і не втік, те що він залишився в Києві, до якого йшли російські військові, - це вчинок, це яка мотивація для всіх захисників України. Він гідно виконує свої конституційні обов'язки, він чудово спілкується із західними лідерами і говорить те, що вони не чули ніколи. Він вимагає для України зброї, санкцій", - додав Гордон.

Гордон про те, навіщо "мочив" Зеленського, чи потрібно покарати Голованова і чому порушує "сухий закон"

Читайте також: