"Гори в пеклі, Васю": український дипломат розкритикував виступ російського постпреда в ООН

Постпред Росії в ООН заявив, що РФ нібито завершує бойові дії, які Київ веде проти власних жителів.
Колишній постпред України при ООН Володимир Єльченко жорстко розкритикував постпреда РФ при ООН Василя Небензю за його заяви під час виступу 28 лютого на засіданні Генасамблеї ООН.
Свою заяву український дипломат опублікував у Мережі.
Зауважимо, Небензя заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України, а завершує бойові дії, які Київ веде проти власних жителів.
"Я стояв на цій головній трибуні ООН сотні разів. А зараз дивлюсь і думаю: Василю, ти ж був нормальною людиною, ми ж з тобою були колись, як то кажуть, на одній хвилі. Що ти зараз несеш? Я б на твоєму місці застрелився чи бодай захворів. Гори в пеклі, Васю", – йдеться у повідомленні Єльченка.
Я стоял на этой главной трибуне ООН сотни раз. А сейчас смотрю и думаю: Василий, ты же был нормальным человеком, мы же с тобой были когда-то, как говорится, на одной волне. Что ты сейчас несёшь? Я бы на твоём месте застрелился или хотя бы заболел. Гори в аду, Вася. pic.twitter.com/R6ZjI6pG0t— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) February 28, 2022
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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