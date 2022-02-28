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"Гори в пеклі, Васю": український дипломат розкритикував виступ російського постпреда в ООН

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"Гори в пеклі, Васю": український дипломат розкритикував виступ російського постпреда в ООН

ТСН.ua

Постпред Росії в ООН заявив, що РФ нібито завершує бойові дії, які Київ веде проти власних жителів.

Колишній постпред України при ООН Володимир Єльченко жорстко розкритикував постпреда РФ при ООН Василя Небензю за його заяви під час виступу 28 лютого на засіданні Генасамблеї ООН.

Свою заяву український дипломат опублікував у Мережі.

Зауважимо, Небензя заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України, а завершує бойові дії, які Київ веде проти власних жителів.

"Я стояв на цій головній трибуні ООН сотні разів. А зараз дивлюсь і думаю: Василю, ти ж був нормальною людиною, ми ж з тобою були колись, як то кажуть, на одній хвилі. Що ти зараз несеш? Я б на твоєму місці застрелився чи бодай захворів. Гори в пеклі, Васю", – йдеться у повідомленні Єльченка.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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