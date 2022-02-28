"Гори в пеклі, Васю": український дипломат розкритикував виступ російського постпреда в ООН

Постпред Росії в ООН заявив, що РФ нібито завершує бойові дії, які Київ веде проти власних жителів.

Колишній постпред України при ООН Володимир Єльченко жорстко розкритикував постпреда РФ при ООН Василя Небензю за його заяви під час виступу 28 лютого на засіданні Генасамблеї ООН.

Свою заяву український дипломат опублікував у Мережі.

Зауважимо, Небензя заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України, а завершує бойові дії, які Київ веде проти власних жителів.

"Я стояв на цій головній трибуні ООН сотні разів. А зараз дивлюсь і думаю: Василю, ти ж був нормальною людиною, ми ж з тобою були колись, як то кажуть, на одній хвилі. Що ти зараз несеш? Я б на твоєму місці застрелився чи бодай захворів. Гори в пеклі, Васю", – йдеться у повідомленні Єльченка.