"Готівку не чіпали": у Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка для арешту

"Готівку не чіпали": у Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка для арешту

Зокрема, було накладено арешт на об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що у п’ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували лише те майно, яке належить йому згідно данних держреєстрів.

Про це пише пресслужба Офісу Генпрокурора.

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"Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, було накладено арешт на об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Натомість "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах пише, що готівкові кошти Порошенка під арешт не потрапили.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" народного депутата Петра Порошенка у справі про державну зраду.

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