"Готова до бою": польська політикиня виклала своє фото з гвинтівкою

В розмові з журналістами політикиня розповіла, що "готова до різних ситуація, тим більше, що за нашим східним кордоном неспокійно".

У Польщі кандидатка у депутати Люблінської міськради від опозиційної партії "Право і Справедливість" Юстина Будзинська опублікувала у Facebook своє фото з гвинтівкою та підписом "Готова до бою – починаємо!"

Про це свідчить допис на особистій сторінці Будзинської в Мережі.

Кандидатка у депутати Люблінської міськради здивувала своїм фото у соцмережах. Вона позує з гвинтівкою і гаслом "Готова до бою – починаємо!". Щоправда, згодом Будзинська дещо змінила гасло і тепер воно звучить "Готова до оборони – починаємо!"

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Кандидатка у депутати Люблінської міськради Юстина Будзинська / Фото з Facebook-сторінки Будзинської

Кандидатка у депутати Люблінської міськради Юстина Будзинська / Фото з Facebook-сторінки Будзинської

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В інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza політикиня запевнила, що в її дописі не йдеться про політичну боротьбу. Будзинська сказала, що фото демонструє її специфічні інтереси і не має на меті просування іміджу кандидатки в депутати, інформує Onet.

"Я викладаю різні речі у Facebook – чи є у мене кіт, чи різні захоплення, я показую свої подорожі та те, як я розвиваюся професійно. Я готова до різних ситуацій, тим більше, що за нашим східним кордоном неспокійно. Я ходжу до тиру, вчуся стріляти, тому опублікувала фото, щоб показати, що я готова захищати свою батьківщину", – розповіла Будзинська.

Вона також наголосила, що, на її думку, всі жінки повинні пройти підготовку на випадок загрози.

"Не тікати, просто показати, що ми готові на все", – додала політикиня.

Нагадаємо, в лютому міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що через війну в Україні і не тільки ситуація у світі зараз напружена. Не виключено, що в разі поразки Києва Москва нападе на НАТО, зокрема на Польщу.

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