"Готові до будь-якого розвитку подій": Стефанчук про загрозу російського вторгнення

Процедура чітко прописана, наголосив спікер.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що в Україні не доведеться запроваджувати спеціальні стани на тлі загрози російського вторгнення

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, 21 лютого.

За його словами, Верховна Рада готова до будь-якого розвитку подій. Процедура чітко прописана, запевнив Стефанчук.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Зокрема, і у питанні запровадження спеціальних станів в Україні... Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР. Я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо. Україна ніколи не була прихильна вирішувати будь-які питання військовим шляхом", - заявив спікер.

У п'ятницю, 25 лютого, під час "Години запитань до уряду" Верховна Рада заслухає очільника Кабміну Дениса Шмигаля, а також міністра оборони Олексія Резнікова і міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Читайте також: