"Готові до наслідків": у США обіцяють "безпрецедентні економічні санкції" у випадку вторгнення РФ

"Готові до наслідків": у США обіцяють "безпрецедентні економічні санкції" у випадку вторгнення РФ

У Білому домі вважають, що Кремль зменшує можливості для дипломатії.

Сполучені Штати Америки разом із союзниками запровадять безпрецедентні економічні санкції, якщо Росія вдасться до наступу на територію України.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Вона наголосила: хоч Москва говорить про готовність до переговорів, але сама зменшує можливості для дипломатії. За її словами, "дії просто не співпадають з їхніми словами".

"Я хочу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення до України, то США разом із союзниками і партнерами запровадить безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим: ми готові до наслідків", - сказала Гарріс.

Йдеться про фінансові санкції та економічний контроль, які будуть "націлені на російські фінансові інституції і ключову індустрію". Крім того, обмеження запровадять про тих, "хто підтримує це неспровоковане вторгнення".

Гарріс додала: Білий дімне зупиняться на економічних заходах і продовжать посилювати партнерів по НАТО на східному фланзі.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує втратити все, якщо піде в наступ на Україну. Наслідки таких дій РФ стануть відчутними для всього світу. Він вкотре наголосив, що Британія надалі виступає за повну підтримку України та проти агресії Росії. В разі російського нападу він пообіцяв санкції проти окремих осіб, компаній та державних установ.

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