Готові надати все, що потрібно: у Пентагоні запевнили, що передача Україні HIMARS є лише початком

Надання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS – це лише відправна точка.
США продовжать постачати все необхідне для перемоги у протистоянні з РФ.
Про це заявив під заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, - пише Укрінформ.
«Ми здійснили «початковий» транш систем HIMARS, і поки ми зараз говоримо, українці завершують навчання (щодо освоєння цих систем – ред.)», - зазначив представник Пентагону.
В оборонному відомстві США очікують введення отриманих ЗСУ систем залпового вогню вже незабаром.
Заступник глави Пентагону також підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів продовжити постачання цих систем і боєприпасів в Україну.
Він повторив слова глави Пентагону Ллойда Остіна, що Сполучені Штати «готові надати українцям все, що їм потрібно», аби вони могли вражати всі ворожі цілі на своїй території.
Нагадаємо, напередодні в Офісі президента назвали конкретні цифри та перелік озброєнь, необхідні для закінчення війни. У списку потреб є 300 РСЗВ.
Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Україна очікує на постачання великих партій важкого озброєння наприкінці червня-на початку липня.
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