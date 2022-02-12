"Готові зустріти ворогів зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!": звернення військового керівництва

Резніков запевнив, що "повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто".

Українська армія нині сильна й готова до протистояння з можливим російським вторгненням.

Про це йдеться 12 лютого у зверненні міністра оборони Олексій Резнікова та головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

"Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що "сьогодні ми маємо найбільш потужну армію в Україні за останні 15 років і найпотужнішу армію в Європі, наше військо очолюють бойові генерали і офіцери. Іловайськ, Дебальцеве залишили шрами на її серці, але загартували волю. Героїчна оборона Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист десятків населених пунктів — від Станиці Луганської до Широкиного — зробили бойовий дух незламним. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі!".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що "420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот — це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика Української землі!".

Міністр оборони нагадав, що останні пів року неодноразово звучало про можливе широкомасштабне вторгнення Росії, тож варто сприймати такі повідомлення як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога.

Водночас Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів — найбільшу за весь час Незалежності – як на дипломатичному рівні, так і завдяки військово-технічній допмозі. Протягом останнього місяця від різних країн Україна отримала майже дві тисячі тонн сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Військовослужбовці вже пройшли навчання і готові застосовувати весь арсенал засобів.

Міністр оборони запевнив, що ситуація контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами. Свої дії Україна цілодобово координує з провідними державами світу. У Міноборони наголосили, що такого єднання провідних демократій не було вже десятки років.

"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них. Сьогодні дуже багато заяв лунають, з Москви навіть озвучують й такі, що Україна планує напасти на Росію. Це абсурд. Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і виключити можливість ескалації. Ми плануємо йти політично-дипломатичним шляхом. Я вам більше скажу — саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем! Саме завдяки цьому шляху ми сьогодні маємо неймовірну політичну і військово-технічну допомогу з боку наших партнерів, саме завдяки цьому шляху Кремль скасував нахабну блокаду Азову. Саме спираючись на цей шлях ми будемо домагатися розблокування вод Чорного моря. Потужна армія, яку ми розбудовуємо цілодобово, Сили територіальної оборони — це наші важливі дипломатичні аргументи", - сказав міністр оборони.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що армія готова дати відсіч ворогу.

"Запевняю, Збройні сили України готові до відсічі. Ми проводимо і будемо проводити навчання. Вже зараз на полігонах на всій території нашої країни проводиться активна фаза командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Ми постійно підвищуємо свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність. Ми створили бойові порядки і встигли у стислі терміни розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК і ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів — операторів ПТРК "Корсар" і "Стугна-П" для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!", — заявив Залужний.

Резніков закликав українців зберігати спокій та не піддаватися на провокації.

"Що робити наразі? Зберігати спокій, підтримувати Збройні Сили і дипломатів. Саме спокій зараз — головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони. Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно. Зберігайте спокій і на своєму рівні робіть те, що від вас залежить, щоб ми всі разом ставали сильнішими", - сказав міністр оборони.

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Нагадаємо:

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

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