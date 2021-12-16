Готовий до різних форматів: Зеленський назвав можливі варіанти перемовин з РФ

Жодні переговори щодо України, за словами президента, не повинні проходити без нас.

Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також до будь-якого формату перемовин з РФ.

Про це президент України сказав 15 грудня під час виступу після саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.

Переговори України з РФ

"Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ щодо мирного врегулювання. Потрібне таке ж бажання зупинити війну і з боку РФ", - заявив Зеленський та додав, що йому б хотілося мати такі відносини з РФ, як наразі після війни в Нагірному Карабасі мають Азербайджан та Вірменія, лідери яких (Ільхам Галієв та Нікола Пашинян) мали "теплу зустріч" на полях саміту.

"Віримо, що так колись буде і у війні між Україною та Росією, між нашими державами" - наголосив Зеленський.

"Нормандський формат" переговорів

Щодо "нормандської зустрічі", то за словами глави нашої держави, Україна підтримує її проведення, але наразі "нормандський формат" не ефективний.

"Вона повинна бути не саміт заради саміту, не зустріч заради зустрічі, оскільки йдеться про безпекову ситуацію у нашій державі", - наголосив Зеленський і додав що, "був достатньо наполегливим", аби відновити повноцінну роботу "нормандського формату", посадити Росію за стіл переговорів і ввести проти неї санкції.

Тристоронні саміти та залучення до мирного врегулювання США

Президент України також повідомив, що наразі також триває робота над паралельними форматами, які, зокрема, передбачають активнішу роль Сполучених Штатів Америки. "Я би хотів, щоб вони (ред. - США) грали одну з головних, а не епізодичних ролей в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитися до "нормандського формату", може це й неправильно, ми можемо йти паралельним треком. Ми готові до тристоронніх самітів", - заявив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз має п'ять шляхів реагування на агресію Російської Федерації.

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