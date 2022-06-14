"Готовий у будь-який момент": Зеленський назвав умову, за якої сяде за стіл переговорів з Путіним

Зеленський готовий зустрічатися і вести переговори з президентом країни-агрресорки, однак поставив важливу умову.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сяде за стіл переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним із посередниками або без них, якщо буде обговорюватися питання закінчення війни й виходу російських військ із українських територій.
Про це глава держави сказав під час пресконференції для представників данських ЗМІ.
"Якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так про це говорять, я їм не вірю, але щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямі.
Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників – мені, чесно кажучи, все одно, якщо РФ готова закінчити війну, а значить, вийти з наших територій. В будь-який момент до такого формату я особисто готовий", - підкреслив він.
Водночас він підкреслив, що "сьогодні тільки президент Путін вирішує, зупиниться російська армія чи ні, тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ і за військових РФ".
Він також додав, що підтримка такого діалогу українцями щодня знижується, тому що Росія вбивала їх, брехала й окупувала.
Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що чекає на світ, якщо Україна не отримає необхідної зброї.
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