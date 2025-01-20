Готовність Трампа зустрітися з Путіним може виглядати послабленням позиції США – Портников

Готовність Трампа до зустрічі з Путіним також може виглядати певним послабленням позицій США у діалозі з Москвою. Таким чином Путін доведе, що ізоляція його режиму фактично зазнала фіаско не тільки у країнах глобального півдня, лідери яких підтримують контакти з ним попри війну, але й у США, які вимагали від нього припинити свою невмотивовану агресію.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

Чи відбудеться зустріч – ми поки не знаємо. У Кремлі підкреслюють, що немає жодної підготовки.

"Очевидно, адміністрація президента Росії очікує від президента США прямого прохання про зустріч з російським президентом, щоб таким чином Путні виглядав людиною, яка готова зустрітися у відповідь на прохання з Вашингтона. А Дональд Трамп з його відомим его не буде і не хоче виглядати прохачем у своїх стосунках з президентом РФ", – зазначив Портников.

Наразі немає розуміння, чи може така зустріч призвести до якихось реальних результатів у російсько-американських взаєминах і, найголовніше, припинення чи призупинення багаторічної російсько-української війни.

Раніше йшлося про те, що обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями після того, як він складе присягу, з метою розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

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