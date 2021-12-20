Готуватися до гіршого, але сподіватися на краще: Боррель вважає, що під час російської агресії можуть розгортатися різні сценарії

Готуватися до гіршого, але сподіватися на краще: Боррель вважає, що під час російської агресії можуть розгортатися різні сценарії

За його словами, кінцеві наміри Росії щодо України не зрозумілі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що щодо можливого загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі "варто сподіватися на краще та готуватися до гіршого".

Про це він написав у своєму блозі, — повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті у Страсбурзі, ми маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого", — зауважив він.

За його словами, кінцеві наміри Росії щодо України не зрозумілі, за винятком того, що РФ прагне послабити її.

Боррель зазначив, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій.

"Ми знаємо, що одних слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України матимуть тяжкі наслідки", — резюмував глава євродипломатії.

Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Україну та поїде на Донбас.

Раніше повідомлялося, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч військових.

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