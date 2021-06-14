Готувався 50 років: у Білому домі оцінили очікування Байдена від зустрічі з Путіним

Зазначається, що ця зустріч "не про довіру і дружбу", а про з'ясування точок дотику і обговорення питань, що непокоять.

Президент США Джо Байден "точно знає, чого очікувати" від російського колеги Володимира Путіна на майбутній зустрічі в Женеві.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Він (Байден. - Ред.) вважає, що це зустріч не про довіру і дружбу, це зустріч, присвячена з'ясуванню того, де ми можемо знайти точки дотику, а також прямому і відвертому обговоренню питань, що викликають у нас занепокоєння", - зазначила вона.

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За словами Псакі, Байден готувався до цього моменту протягом 50 років, і весь цей час зовнішня політика і національна безпека були в центрі його уваги.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві.

Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно назвав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому.

Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральній території у Європі після самітів із "Великою сімкою", НАТО та Європейським Союзом.

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