"Готуємо приємні сюрпризи": Єрмак розкрив деталі спілкування Зеленського з Макроном в літаку до Брюсселя

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував гарні новини після візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

Очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що під час дороги до Брюсселя українські керівникі вдало поспілкувалися з французьким лідером та іншими посадовцями країни.

Про це Єрмак написав у своєму телеграмі.

"Попереду хороші новини. Під час дороги у Брюсель, куди ми прилетіли сьогодні (9 лютого - ред.), продовжилося спілкування Президента Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном, а також союзниками", - написав Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що разом з Зеленським на борту літака він спілкувався, зокрема, з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон.

"В нас чудовий зв‘язок між командами і у всіх єдина мета - перемога над рф. Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи", - написав Єрмак.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера Франції Еммануеля Макрона відбулася 8 лютого у Єлисейському палаці - резиденції французьких президентів.

Глава держави зауважив, що з лідерами Франції та Німеччини він обговорив, зокрема, реалізацію формули миру, яка покликана забезпечити стійке припинення війни та справедливий мир.

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