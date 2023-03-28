"Готуємося до важливих заходів": Зеленський провів розмову з Дудою

Лідери держав обговорили актуальні потреби України.
У понеділок, 27 березня, президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Польщи Анджеєм Дудою.
Про це Зеленський повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів", - зазначив український лідер.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді. У понеділок, 27 березня, президент відвідав чотири українських населених пункти.
Читайте також: