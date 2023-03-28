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"Готуємося до важливих заходів": Зеленський провів розмову з Дудою

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"Готуємося до важливих заходів": Зеленський провів розмову з Дудою

Зеленський провів розмову з Дудою / Фото: Володимир Зеленський

Лідери держав обговорили актуальні потреби України.

У понеділок, 27 березня, президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Польщи Анджеєм Дудою.

Про це Зеленський повідомив на своєму Telegram-каналі.   

"Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів", - зазначив український лідер. 

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді. У понеділок, 27 березня, президент відвідав чотири українських населених пункти.

Зеленський за 27 березня: ставка у Дніпрі, ситуація на фронті, саміт із Байденом

Зеленський за 27 березня: ставка у Дніпрі, ситуація на фронті, саміт із Байденом

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Дата публікації
Перегляди
390
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