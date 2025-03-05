Готуймося до найгіршого: ексміністр оборони Британії попередив про наслідки політики Трампа

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Захід готуватися до можливих наслідків політики Дональда Трампа.

В інтерв’ю Telegraph він висловив занепокоєння щодо майбутнього НАТО, зовнішньої політики США та зростаючого впливу Росії та Китаю.

"Дональд Трамп та Джей Ді Венс мають на увазі все, що кажуть. Вони мають на увазі, коли кажуть, що Росія не становить загрози. Вони щиро вірять, що США мають вийти з НАТО, і вони хочуть так чи інакше захопити Гренландію. Що тільки Китай, Росія та США мають значення. Британія сприймається як дивний виняток із Європи. Суверенітет інших немає значення. Хто сильніший, той і правий", – зазначив Воллес.

Він також наголосив, що риторика "Америка понад усе" може призвести до дестабілізації міжнародного порядку та ослаблення Заходу.

"America First означає "відплату". Мага вірить кожній фейковій новині від Такера Карлсона, Алекса Джонса та безлічі соціальних мереж. Якщо Америка стане замкненою, спитайте себе: кому це вигідно? Хто вітатиме розколотий альянс НАТО?"

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Воллес застеріг, що найбільшими бенефіціарами можливого ізоляціонізму США стануть Росія, Китай та екстремістські угруповання, які завжди бачили в Америці головного ворога.

"Путін, людина, яка все своє життя боролася із Заходом, не вирішила раптом, що Дональд Трамп — його новий найкращий друг. І він, і його найближче оточення не забули про свою жагу помсти за 30 років принижень після поразки Радянського Союзу".

Ексміністр оборони нагадав, що Росія роками використовує дезінформацію та соціальні мережі для посилення розколу у західних країнах. За його словами, під час протестів Black Lives Matter у 2020 році російські ботоферми штучно розпалювали конфлікт, підсилюючи як радикальні ліві, так і праві наративи.

Він також наголосив, що Китай лише виграє від руйнування старої міжнародної системи безпеки.

"Все, що справді зробило Америку великою та багатою після закінчення Другої світової війни, потенційно знаходиться на багатті. Тепер мало що стоїть на шляху до чіткого проходу через Тайванську протоку".

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Воллес визнав, що не знає, чи справдиться найгірший сценарій, але закликав Захід готуватися до можливих викликів.

"Ми всі маємо сподіватися, що цього не станеться. Можливо, Дональд Трамп розуміє, що всі програють, якщо "Америка насамперед" — це ще одна фраза для ізоляціонізму. Що таврування всіх своїх друзів "безквитками" та вимога "відплати" створюють клини між союзниками, які буде важко залатати".

Колишній міністр зазначив, що, попри політичні заяви Трампа, Америка – це не один президент, і важливо пам’ятати, що позиція адміністрації може змінюватися.

"Давайте тепер судити Трампа щодо його дій, а не за сміливими та загальними заявами, які завжди відзначають початок будь-якого уряду. Ми маємо сподіватися на краще і готуватися до найгіршого".

Нагадаємо, під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що держава готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.