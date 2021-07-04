"Готуються варіанти": у ТКГ розповіли про переговори Єрмака і Нуланд щодо залучення США до "нормандського формату"

Поки невідомо, чи буде досягнута домовленість такого характеру.
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорює із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд можливість участі Вашингтона в переговорах у "нормандському форматі". Про результати стане відомо наприкінці липня.
Про це розповів речник української делегації в контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович.
"США є членом ОБСЄ, вони мають право увійти до цього формату. Питання скоріше ось про що: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру. Зараз у політичного радника президента Зеленського Андрія Єрмака тривають інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка призначена в США головною посадовою особою з питань України", - заявив Арестович.
За його словами, чим закінчаться ці консультації, буде зрозуміло після візиту президента України Володимира Зеленського в США наприкінці липня. Також речник української делегації додав, що готуються пропозиції Байдену щодо розширення ТКГ.
"Такі варіанти готуються, але ми не можемо їх анонсувати - переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо", - підсумував він.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у "нормандському форматі" США, Великої Британії і Канади. Також для врегулювання конфлікту на Донбасі, на думку українського президента, формат ведення переговорів з Росією треба змінювати.