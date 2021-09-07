Говорила про клімат, енергетику, щеплення: Меркель востаннє виступила в Бундестазі

Канцлерка підтримала кандидата від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Арміна Лашета.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 7 вересня, востаннє виступила перед Бундестагом напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє ТАСС.

Під час виступу вона говорила про боротьбу зі зміною клімату, про розвиток "зеленої" енергетики, про протидію тероризму і кіберзлочинності. Також Меркель закликала вакцинуватися.

Канцлерка підтримала кандидата від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Арміна Лашета.

"В жодному разі не однаково, хто буде в наступному уряді. Або це буде уряд із соціал-демократами і "зеленими", який зважатиме на підтримку лівих чи як мінімум не відкидатиме такого розвитку подій.... Або в уряді може бути ХДС / ХСС із Арміном Лашетом, який на помірних і центристських позиціях поведе нас у майбутнє", - сказала вона.

Нагадаємо:

У січні в Німеччині обрали нового лідера найбільшої німецької партії ХДС, яку довгий час очолювала Ангела Меркель. ЇЇ наступник потенційно може стати канцлером. Вибори в країні відбудуться 26 вересня, після чого уряд очолить новий канцлер. Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, заявила, що йде із посади, і з політики. І не передумала.

і з політики. І не передумала. Після відходу зі своєї посади Меркель отримуватиме щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включаючи офіс-менеджера, двох асистентів, секретаря і шофера.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання