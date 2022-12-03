Говорили про конфлікт із Заходом та історію РФ: WSJ дізналася, хто переконував Путіна напасти на Україну

Бізнесмен також один з найбільших медіамагнатів РФ.

Російський мільярдер Юрій Ковальчук був одним з прихильників рішення президента-диктатора РФ Володимира Путіна напасти на Україну. Він розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Москви.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

З посиланням на друга сім'ї Ковальчука та ексспівробітника російської розвідки газета пише, що бізнесмен часто зустрічався з главою Кремля перед початком війни, вони розмовляли телефоном або за допоогою відеозв'язку.

Саме під час цих бесід Ковальчук висловлював ідеї про те, що Захід слабкий. Мовляв, настав час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись до України. За словами двох співрозмовників Wall Street Journal, Путін і Ковальчук іноді годинами обговорювали наростаючий конфлікт із Заходом та історію Росії.

" Пан Путін уже давно покладається на найближче коло надійних союзників, щоб керувати бізнесом у найважливіших секторах російської економіки. Пан Ковальчук виділяється як особистими стосунками з президентом, так і своєю роллю у формуванні громадської думки ", - йдеться у матеріалі.

До слова, Міністерство фінансів США назвало Ковальчука " особистим банкіром " Путіна. Також проти нього ввели 2014-го санкції. Б ізнесмен також ще й один з найбільших медіамагнатів РФ "з імперією телеканалів, газет і соціальних мереж, які часто рекламують кремлівська лінія". Наразі на тлі провалу Кремля у війні його медіа стають все більш цінними в арсеналі Кремля, вважає видання.

До слова, телеканали Ковальчука висвітлювали часткову мобілізацію, а також розповідали про українську "брудну бомбу. За допомогою медіа бізнесмнена Путін також зміцнює контроль над Мережею.

Автори зробили висновок, що Ковальчук має великий вплив на політику і співробітників Кремля, а ще допомагає володіти акціями сім'ї і друзям Путіна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війна завершиться у двох випадках: коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

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