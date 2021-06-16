"Говорили про маму та особисте": Байден розповів, чи погрожував йому Путін під час зустрічі

Байден розповів, що він пояснив Путіну, що станеться, якщо буде атака на суверенітет США.

Президент США Джо Байден розповів, що під час спілкування із Володимиром Путіним про погрози не йшлось.

Про це він розповів на пресконференції після завершення переговорів.

"Погроз не було. Я чув він сьогодні говорив про мою маму і про інших людей. Насправді, це може навіть вразити, коли ви почуєте це від такої людини. Ми говорили про особисте . Я завжди намагаюся пояснити речі спираючись на особистий досвід, а що станется, якщо. Ми не намагаємося наполягати на своєму, якщо ви зробите "так", то ми відповімо... Я пояснив, які мої позиції, що ми можемо зробити разом і що відбудеться, якщо буде зазіхання на американський суверенітет", - сказав Байден.

Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповіло про події в Женеві і як реагує світ на переговори президентів США та Росії.

16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімався, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

Новини світу: у Женеві закінчилися історичні перемовини Байдена та Путіна

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