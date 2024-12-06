Говорили про мирний план?: CNN повідомив деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа

Українські посадовці намагалися розповісти про свою оцінку ситуації та налагодити взаєморозуміння з командою Трампа.

Журналісти дізналися подробиці зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, обраного віцепрезидентом США Джей Ді Венса та майбутнього радника з національної безпеки Майка Волтца у Вашингтоні 4 грудня.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на трьох ознайомлених співрозмовників.

За словами одного з джерел, зустріч, на якій також був присутній заступник голови Міноборони України з питань євроінтеграції Сергій Боєв, не мала на меті обговорення потенційного мирного плану або врегулювання війни.

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Натомість українські посадовці намагалися розповісти Волтцу та Венсу про свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння. Як повідомив співрозмовник телеканалу, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і були задоволені зустріччю.

Також повідомляється, що зустріч, яка тривала понад годину, була зосереджена, насамперед, на українській оцінці ситуації на фронті. Йшлося і про те, яких змін очікує Київ після приходу до влади команди новообраного президента США Дональда Трампа.

За словами джерел, українська делегація запропонувала загальний план оборонної стратегії держави, але не вдавалися в деталі.

Співрозмовники сказали, що під час візиту представники України не зустрічалася зі спеціальним посланцем США Кітом Келлогом, про що раніше повідомляли медіа. Одне з джерел зауважило, що Келлог колись уже відвідував Україну, і Єрмак знає його, тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків.

Нагадаємо, раніше Reuters інформувало, що група представників України на чолі з Єрмаком зустрілася з Волтцем і Келлогом.

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