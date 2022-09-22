Говорили про мобілізацію в РФ: Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача

Учасники зустрічі обговорили реакцію на мобілізацію в Росії та "референдуми" на окупованих територіях України.

Про це повідомили в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. На засіданні розглянули ймовірний характер дій російських військ у найближчий період.

Члени Ставки також проаналізували стан забезпечення українських військ озброєнням та боєприпасами.

"Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України", – йдеться в заяві на сайті ОП.

Нагадаємо, своїм указом Зеленський утворив робочу групу, що працюватиме над спецтрибуналом щодо агресії Росії.

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