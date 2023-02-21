Говорили про постачання зброї: польський та італійський прем'єри поспілкувалися про підтримку України

Польща й Італія мають схожі погляди на ситуацію в Україні, тому планують і надалі постачати зброю нашій державі.

Про це під час спільної пресконференції заявили глави урядів двох країн Матеуш Моравецький і Джорджа Мелоні, - пише Укрінформ.

“Італія, хоч і далеко від Росії та України, але добре розуміє, що там відбувається. І дуже добре відчуває, наскільки це важливо для майбутнього”,- наголосив премʼєр-міністр Польщі.

На його думку, польський та італійський уряди мають ідентичний погляд на ситуацію в Україні.

“Разом ми постачаємо зброю. Ми говорили про подальше постачання зброї в Україну, щоб якомога швидше запанував мир, щоб відновилася стабільність, щоб можна було нормально розвиватися”, - підкреслив Моравецький.

Для подолання глобальних енергетичної й економічної криз та зменшення інфляції потрібно, аби Україна перемогла Росію за підтримки країн вільного світу.

Мелоні додала, що Україна може й надалі розраховувати на Італію.

“Італія від самого початку вторгнення підтримувала Україну у фінансовому, військовому та гуманітарному плані. Ми були і будемо на боці України, і Польща також може розраховувати на нашу підтримку”, - резюмувала вона, подякувавши Польщі за виняткову підтримку і допомогу Україні.

Нагадаємо, що перед від’їздом до України Мелоні провела телефонну розмову з президентом США Байденом, який прибув до Польщі з нашої країни. Зокрема, йшлося про координацію зусиль задля підтримки України у безпековій сфері, економічній та гуманітарній сферах.

Також читайте На тлі скандалу з Берлусконі Італія затвердила черговий пакет допомоги Україні

Додамо, що програмою візиту до Польщі передбачаються переговори Джо Байдена з польським президентом Анджеєм Дудою, публічний виступ глави Білого Дому біля Королівського замку у центрі Варшави, а також зустріч з лідерами “Бухарестської дев’ятки”.

Читайте також:

Анджей Дуда проситиме Джо Байдена збільшити кількість техніки і військ у Польщі