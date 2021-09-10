Говорили про реформу і боротьбу з корупцією: Венедіктова зустрілася з Генсеком Ради Європи

Говорили про реформу і боротьбу з корупцією: Венедіктова зустрілася з Генсеком Ради Європи

Генпрокурорка подякувала РЄ за допомогу у трансформаціях інституції та запровадженні кращих міжнародних практик.

У рамках візиту Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у Страсбург відбулась зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"На найвищому рівні обговорено досягнення у реформі прокуратури, зокрема щодо кадрового перезавантаження та відновлення органів прокурорського самоврядування, а також закладення підвалин для початку роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів", - йдеться в повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Генпрокурорка подякувала Раді Європи за допомогу у трансформаціях інституції та запровадженні кращих міжнародних практик. Зокрема, за сприяння в розробці першої в історії Стратегії розвитку прокуратури, участь у напрацюванні Концепції розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку і експертній підтримці ряду законодавчих ініціатив. Наразі важливим етапом у розвитку прокуратури є збереження та захист результатів нещодавно проведеної реформи.

"Офісом Генерального прокурора спільно з міжнародними партнерами, зокрема за підтримки Ради Європи, розроблено проєкт нового Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів та інші важливі документи, а також проводиться робота над удосконаленням дисциплінарної процедури. Це репутаційний дороговказ для прокурорів. Також ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення як інституційної незалежності прокуратури, так і незалежності й самостійності кожного прокурора", - зазначила Венедіктова.

Фото: gp.gov.ua

За її словами, суспільство хоче бачити прокуратуру чесною, незалежною та ефективною, довіра людей – це запорука успіху. Українська прокуратура відкрита до співпраці та перейняття досвіду.

"Інституція європейського зразка – амбітна ціль, до якої ми вже впевнено крокуємо", – поділилась генеральна прокурорка.

Фото: gp.gov.ua

Зазначається, що сторони обговорили тему активізації боротьби із корупцією, а Ірина Венедіктова розповіла також про інші важливі напрямки розвитку та роботи органів прокуратури України. Зокрема, про розширення практики спеціалізації прокурорів на пріоритетних сферах: розслідуванні воєнних злочинів, протидії кіберзлочинам, захисті довкілля, боротьбі із домашнім насильством. В цьому контексті генпрокурорка також наголосила на відданості прокуратури питанню необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

Своєю чергою Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила про готовність подальшої підтримки української прокуратури в реформуванні.

Нагадаємо:

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у Гаазі у межах розслідування справи про збиття літака рейсу МН17 проросійськими бойовиками у 2014 році.

у межах розслідування справи про збиття літака рейсу МН17 проросійськими бойовиками у 2014 році. Венедіктова зустрілася з представниками держпрокуратури Нідерландів: генеральним прокурором Тео Хофстее та його заступником і керівником спільної слідчої групи у справі про збиття "Боїнгу" рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар. Сторони обговорили подальшу взаємодію у справі МН17.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання