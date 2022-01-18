Говорили також і про Україну: Алієв після зустрічі з Зеленським зателефонував Путіну

Говорили також і про Україну: Алієв після зустрічі з Зеленським зателефонував Путіну

Алієв та Путін обговорили перспективи стратегічного партнерства між Азербайджаном та Росією.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який 14 січня відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським, у вівторок, 18 січня, зателефонував очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну. Лідери держав обговорили, зокрема і ситуацію в Україні.

Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану.

Алієв та Путін обговорили перспективи стратегічного партнерства між Азербайджаном і Росією та питання щодо регіональної безпеки.

"Голови держав висловили задоволення у зв'язку з контактами між Росією та США, стабілізацією ситуації в Казахстані, обговорили процеси, що відбуваються навколо України", - йдеться у повідомленні пресслужби президента Азербайджану.

У пресслужбі Кремля підтвердили розмову між лідерами держав.

Нагадаємо:

Під час офіційного візиту очільника Азербайджанської республіки до України президенти держав підписали шість двосторонніх документів .

. Декларація, яку президенти України та Азербайджану підписали 14 січня закріплює готовність до підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам.

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