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Говорили також і про Україну: Алієв після зустрічі з Зеленським зателефонував Путіну

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Говорили також і про Україну: Алієв після зустрічі з Зеленським зателефонував Путіну

Associated Press

Алієв та Путін обговорили перспективи стратегічного партнерства між Азербайджаном та Росією.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який 14 січня відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським, у вівторок, 18 січня, зателефонував очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну. Лідери держав обговорили, зокрема і ситуацію в Україні. 

Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану. 

Алієв та Путін обговорили перспективи стратегічного партнерства між Азербайджаном і Росією та питання щодо регіональної безпеки. 

"Голови держав висловили задоволення у зв'язку з контактами між Росією та США, стабілізацією ситуації в Казахстані, обговорили процеси, що відбуваються навколо України", - йдеться у повідомленні пресслужби президента Азербайджану. 

У пресслужбі Кремля підтвердили розмову між лідерами держав.

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