Говорили також і про Україну: Алієв після зустрічі з Зеленським зателефонував Путіну

Алієв та Путін обговорили перспективи стратегічного партнерства між Азербайджаном та Росією.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який 14 січня відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським, у вівторок, 18 січня, зателефонував очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну. Лідери держав обговорили, зокрема і ситуацію в Україні.
Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану.
Алієв та Путін обговорили перспективи стратегічного партнерства між Азербайджаном і Росією та питання щодо регіональної безпеки.
"Голови держав висловили задоволення у зв'язку з контактами між Росією та США, стабілізацією ситуації в Казахстані, обговорили процеси, що відбуваються навколо України", - йдеться у повідомленні пресслужби президента Азербайджану.
У пресслужбі Кремля підтвердили розмову між лідерами держав.
Нагадаємо:
- Під час офіційного візиту очільника Азербайджанської республіки до України президенти держав підписали шість двосторонніх документів.
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Декларація, яку президенти України та Азербайджану підписали 14 січня закріплює готовність до підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам.
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