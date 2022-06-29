"Говорити правду": США закликали країни ООН долучитися до покарання винуватців в обстрілах України

Міжнародне товариство має притягти до відповідальності тих, хто вчинив і замовив ці злочини.
Сполучені Штати Америки звернулися із закликом до країн ООН не мовчати та виступити із засудженням воєнних злочинів в Україні, які чинять російські військові, та докласти всіх зусиль, щоби притягнути до відповідальності виконавців і замовників.
Про це заявив заступник постійного представника США при ООН посол Ричард Міллс, - пише Укрінформ.
«Ми закликаємо всіх членів Ради говорити правду, включно з тими, хто не засуджує публічно тих речей, які представлені їм. Ми всі несемо відповідальність за те, щоби роз’яснити моральну вину Росії у цій війні за вибором»,- наголосив американський представник.
Він закликав не використовувати таких понять як «обидві сторони» у своїх закликах припинити війну. Також дипломат наголосив на необхідності правосуддя стосовно тих, хто віддавав накази й виконував ці злочини.
«Міжнародне товариство має притягти тих, хто вчинив і замовив ці злочини»,- підкреслив посол.
Правосуддя має дістати військове й політичне керівництво Росії, а також рядових військових, які вчиняють військові злочини чи інші звірства.
«Сполучені Штати підтримують усі міжнародні розслідування цих злочинів, включно з тими, що проводять МКС, ООН та ОБСЄ»,- зауважив представник США.
Він привітав рішення Міжнародного кримінального суду про старт розслідування жорстоких злочинів, скоєних в Україні, а також висловив підтримку органам розслідування.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.
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