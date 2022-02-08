"Не знаю, про що ви": Макрон заперечує, що говорив із Путіним про "фінляндизацію" України

"Не знаю, про що ви": Макрон заперечує, що говорив із Путіним про "фінляндизацію" України

За словами французького лідера, він ніколи не застосовував такого терміну щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про ймовірність "фінляндизації" України як одну з тем його розмови з російським президентом.

Про це він заявив після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським вівторок, 8 лютого, під час брифінгу.

"Ви говорите про "фінляндизацію" України. Я не знаю, про що ви. Я такого не чув. Я говорив у іншому контексті. Що ми не можемо припинити політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміну", - сказав він.

Нагадаємо:

Французька газета Le Figaro повідомила, що у літаку до Москви президент Франції Еммануель Макрон сказав кільком журналістам, що серед ідей для обговорення є зокрема можливість так званої "фінляндизації" України - згоди на фактичне обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах. "Путін хоче засадничих змін в політиці НАТО. Необхідно знайти рішення, щоб регіон безпеки НАТО співіснував з Росією. Відповідним елементом є неприєднання України до НАТО", - нібито сказав Макрон.

Як відомо, Фінляндія, зазнавши нападу Радянського Союзу 1939 року, захистилася від повної окупації, але була змушена погодитися з втратою територій, а після Другої світової війни їй була нав’язана політика неприєднання та інші обмеження. Лише після розвалу СРСР Фінляндія 1995 року приєдналася до Європейського Союзу і тепер наголошує, що має право вступити в НАТО.

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