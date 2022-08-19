Гра в "російську рулетку" з фатальним фіналом для всіх: Подоляк про переговори з Кремлем

Головна умова для ведення перемовин з агресоркою Росією - виведення окупаційних російських військ з усіх українських територій.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що переговори з Кремлем - це гра з "російську рулетку" з повним барабаном і фатальним фіналом для всіх.
Повідомлення з'явилося у Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Продовження війни, терору і кримінального шантажу. Головна умова - виведення окупаційних російських військ з усіх територій України", - написав він.
Подоляк також наголосив, що ключові параметри переговорного процесу озвучив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до світових лідерів і наголосив, що єдиний варіант для Росії у цій війні - це її поразка. Як вважає Подоляк, "все інше поверне світ у хаос та криваві темні віки".
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