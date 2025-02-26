Гра у мир: як Путін намагатиметься досягти своїх цілей за столом переговорів

На думку Браже, країни Балтії, зокрема Естонія та Литва, мають бути готовими до можливої майбутньої агресії Росії.

Президент Росії Володимир Путін намагатиметься використати мирні переговори для досягнення своїх стратегічних цілей, які він не зміг реалізувати під час війни проти України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв’ю Associated Press.

За її словами, Росія, маючи 140 мільйонів населення, змогла окупувати менше ніж 20% території України, в якій проживають 40 мільйонів людей. Водночас Путін не досяг своєї головної мети – послаблення США та розколу військового альянсу НАТО.

“Коли справа доходить до пошуку миру, головні труднощі – це Росія, оскільки вона прагне послабити США та їхній вплив у світі”, – наголосила Браже.

Міністерка нагадала, що Кремль завжди намагався втручатися у внутрішню політику інших країн та впливати на їхній вибір, як це було в Сирії, де Москва підтримала режим Башара Асада.

“Путін не отримав того, що хотів, під час трирічної війни в Україні, і тепер він намагатиметься досягти цього через мирні переговори”, – додала вона.

Нагадаємо, пропозиція президента Росії Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа щодо співпраці у сфері видобутку рідкісноземельних металів на території окупованого Донбасу є політичним "хабарем".

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