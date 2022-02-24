"Гради" б‘ють вздовж усього кордону: від Луганська до Житомира - Цаплієнко

Обстріли розпочали разом з виступом президента Росії

"Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.

Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі.

Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

Ракетні удари почались по Києву, Харкову та іншим містам України.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також переказу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації", - заявив Путін у зверненні у ніч проти четверга.

Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю.

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