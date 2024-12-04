Гральний ринок в Україні буде під суворим контролем: Рада ухвалила важливий законопроєкт

Рада ліквідує КРАІЛ і запроваджує нові правила для азартних ігор.

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 9256д, який передбачає ряд важливих змін щодо гральної індустрії. За документ проголосували 239 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Основні зміни, що набудуть чинності

Ліквідація КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) Замість нинішнього органу буде створено нову структуру до 1 квітня 2025 року, яка відповідатиме за формування політики у сфері грального бізнесу та лотерей.

Обмеження доступу до нелегальних гральних сайтів: Впроваджується механізм блокування доступу до незаконних вебсайтів і мобільних додатків.

Заборона реклами азартних ігор: Реклама заборонена, за винятком випадків на ТБ і радіо вночі, а також на медіаплатформах для осіб старше 21 року.

Запобігання шахрайству: Забороняється надання компенсацій для участі в азартних іграх, а також здійснення масових телефонних дзвінків і пропозицій безкоштовних бонусів.

Обмеження у рекламі: В рекламі не можна буде використовувати образи військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб або тематику війни.

Обмеження на отримання ліцензій: Ліцензії не можуть отримати компанії з податковим боргом або невиплаченими ліцензійними платежами.

Фінансові операції тільки через банки: Азартні ігри можна проводити лише з використанням банківських рахунків.

Заборона на спонсорство: Спонсорство азартних ігор дозволено тільки в спорті.

Лотереї підпадають під обмеження: Лотереї тепер повинні дотримуватись тих самих вимог, що і гральний бізнес.

Іноземні ліцензіати: Іноземним компаніям дозволено отримувати ліцензії на проведення державних лотерей.

Впровадження РРО для гральних закладів: Уточнено обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій.

Обмеження для осіб, пов'язаних із країною-агресором: Такі особи не зможуть отримати ліцензію або використовувати свої бренди в Україні.

Ліміти на витрати та час гри: Встановлюються обмеження для гравців щодо витрат і часу, проведеного в азартних іграх.

Контрольні закупки: У ході перевірок буде використовуватися відеофіксація.

Заборона ставок у кредит: Усі ставки повинні проводитися тільки за наявності коштів, без можливості кредитування.

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Нагадаємо, ігроманія — це психологічна залежність від азартних ігор, яка може виникнути через генетичні, емоційні чи соціальні фактори. Вона порушує нормальне життя людини. Лікування включає психотерапію та підтримку близьких. Важливо звертатися за допомогою на ранніх стадіях.

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