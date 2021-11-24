"Граються у "велику загрозу": Арахамія назвав основну мету стягування російських військ до українських кордонів

Арахамія каже, що Україна нарощує військовий потенціал задля стримування агресії РФ у разі можливого нападу.

Україна вже доволі довго опрацьовує різні сценарії розвитку подій, у разі нападу РФ, щоб бути готовою до кожного з них. Підготовка до ймовірної ескалації повинна зберігатися, допоки Росія не відмовиться від агресивних дій та не повернеться до правового поля міждержавних відносин.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в коментарі "Цензор.НЕТ".

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За словами Арахамії, вторгнення Росії – "це факт і даність, у якій змушені жити мільйони українців, ще від 2014 року". Наразі, як уточнив політик, йдеться про розширення масштабів російської агресії.

Він запевнив, що Україна вже тривалий час опрацьовує різні сценарії розвитку подій, але розкривати деталі такої підготовки, на його думку, неправильно, аби не інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись.

"Максимально широке "попередження" Росії про майбутню атаку може бути свідченням не лише підготовки цієї атаки, але й дипломатичного тиску – на Україну і на країни Заходу. Інтерес Росії у цьому випадку більш ніж очевидний. Кремль вимагає максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку – 2". Логіка тут може бути така: спроба обміняти "потік" на обіцянку відмови від агресії проти України. Тому немає нічого дивного у тому, що і цього разу Кремль грає в гру "велика загроза", яку можна зупинити поступками", - сказав Арахамія.

Відповідаючи на запитання щодо того, що робить українська влада, аби бути готовою до агресії РФ, лідер "Слуги народу" відповів, що наразі відбувається продовження нарощування військового потенціалу, розвиток армії.

"Ухвалення нещодавно закону про територіальну оборону – індикатор того, що держава готова спрямовувати волю громадян до захисту Батьківщини у потрібне для загальної оборони русло. Все це не може не впливати на настрої та плани агресора", - додав Арахамія і наголосив, що підготовка до можливої ескалації з боку РФ повинна зберігатися, допоки Росія не відмовиться від агресивних дій та не повернеться до правового поля міждержавних відносин.

Нагадаємо, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.

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