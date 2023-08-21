Греція під час візиту Зеленського підтримала вступ України до НАТО: скільки ще країн потрібно переконати

Греція стала 24 державою, яка підтримала вступ України до НАТО. Відповідну декларацію ця держава підписала під час візиту президента Володимира Зеленського. Наразі залишається 8 держав, з якими Україна не підписала схожого документа.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Зеленський під час візиту до Греції зустрівся з прем’єр-міністром цієї держави Кіріакосом Міцотакісом. Лідери підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. У документі чітко вказано, що Греція підтримує вступ України до НАТО.

"Ухвалення цієї Спільної декларації стало символічним і з огляду на те, що саме сьогодні в Афінах Україна бере участь у Балканському саміті. Зміцнюємо підтримку партнерів і координуємо подальші кроки", - зауважив Жовква.

Він зазначив, що Греція визнала, що безпекова ситуація в Україні є важливою для стабільності євроатлантичного регіону.

"Лідери України та Греції вітають значні досягнення нашої держави у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, яку демонструють українські Збройні Сили на полі бою, підтримують Раду Україна-НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення співпраці на шляху України до євроатлантичної сім'ї, а також підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО", - написав заступник керівника ОП.

Також Греція стала 24 країною-членом Альянсу, з якими Україна вже формалізувала підтримку членства до НАТО.

"Лишається лише чверть від загальної кількості членів – 8 країн, з якими ми ще не уклади подібні декларації. При цьому більшість з цих країн вже висловили нам підтримку, залишилося це лише викласти на папері", - йдеться у повідомленні.

Жовква зазначив, що Україна розраховує на запрошення для вступу до НАТО під час ювілейного саміту у Вашингтоні.

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський прибув до Греції. У межах візиту заплановані зустрічі з грецькими, балканськими та європейськими лідерами.

Також український президент повідомив, що Греція навчатиме українських пілотів на F-16.

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