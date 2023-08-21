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Греція під час візиту Зеленського підтримала вступ України до НАТО: скільки ще країн потрібно переконати

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Марія БойкоМарія Бойко
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Греція під час візиту Зеленського підтримала вступ України до НАТО: скільки ще країн потрібно переконати

Зеленський під час зустрічі з Кіріакосом Міцотакісом. / Фото: Ігор Жовква

Україна очікує на запрошення до НАТО.

Греція стала 24 державою, яка підтримала вступ України до НАТО. Відповідну декларацію ця держава підписала під час візиту президента Володимира Зеленського. Наразі залишається 8 держав, з якими Україна не підписала схожого документа. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. 

Зеленський під час візиту до Греції зустрівся з прем’єр-міністром цієї держави Кіріакосом Міцотакісом. Лідери підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. У документі чітко вказано, що Греція підтримує вступ України до НАТО. 

"Ухвалення цієї Спільної декларації стало символічним і з огляду на те, що саме сьогодні в Афінах Україна бере участь у Балканському саміті. Зміцнюємо підтримку партнерів і координуємо подальші кроки", - зауважив Жовква. 

Він зазначив, що Греція визнала, що безпекова ситуація в Україні є важливою для стабільності євроатлантичного регіону. 

"Лідери України та Греції вітають значні досягнення нашої держави у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, яку демонструють українські Збройні Сили на полі бою, підтримують Раду Україна-НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення співпраці на шляху України до євроатлантичної сім'ї, а також підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО", - написав заступник керівника ОП. 

Також Греція стала 24 країною-членом Альянсу, з якими Україна вже формалізувала підтримку членства до НАТО. 

"Лишається лише чверть від загальної кількості членів – 8 країн, з якими ми ще не уклади подібні декларації. При цьому більшість з цих країн вже висловили нам підтримку, залишилося це лише викласти на папері", - йдеться у повідомленні. 

Жовква зазначив, що Україна розраховує на запрошення для вступу до НАТО під час ювілейного саміту у Вашингтоні. 

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський прибув до Греції. У межах візиту заплановані зустрічі з грецькими, балканськими та європейськими лідерами. 

Також український президент повідомив, що Греція навчатиме українських пілотів на F-16. 

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