Греція відправить Україні оборонне озброєння після того, як росіяни вбили у Маріуполі 10 етнічних греків

Греція відправить Україні оборонне озброєння після того, як росіяни вбили у Маріуполі 10 етнічних греків

"Православні бомби вбили православних греків", - вважають у МЗС Греції.

Греція вирішила відправити до України оборонне озброєння та гуманітарну допомогу після того, як російські окупанти вбили у Маріуполі 10 українців грецького походження.

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Про це повідомляє Guardian з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Два військово-транспортні літаки повинні були вилетіти до Польщі в неділю", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, не повідомивши подробиць те, яке обладнання вони будуть перевозити.

Також сьогодні має бути відправлена ​​окрема партія гуманітарної допомоги.

Натомість російські окупанти ж заявили, що вони нібито нікого не вбивали. У відповідь у неділю речник МЗС Греції Александрос Папайоанну звинуватив посольство у "фейкових новинах". "Православні бомби вбили православних етнічних греків", - сказав він.

Також у неділю Афіни викликали посла Росії в МЗС Греції.

У суботу, 26 лютого, прем'єр-міністр Греції повідомив, що російські окупанти поблизу Маріуполя під час бомбардування вбили 10 етнічних греків.

" 10 невинних мирних жителів грецького походження загинули внаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування зараз!", - написав Кіріакос Міцотакіс.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022