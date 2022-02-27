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Греція відправить Україні оборонне озброєння після того, як росіяни вбили у Маріуполі 10 етнічних греків

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Греція відправить Україні оборонне озброєння після того, як росіяни вбили у Маріуполі 10 етнічних греків

pixabay.com

"Православні бомби вбили православних греків", - вважають у МЗС Греції.

Греція вирішила відправити до України оборонне озброєння та гуманітарну допомогу після того, як російські окупанти вбили у Маріуполі 10 українців грецького походження. 

Про це повідомляє Guardian з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. 

"Два військово-транспортні літаки повинні були вилетіти до Польщі в неділю", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, не повідомивши подробиць те, яке обладнання вони будуть перевозити. 

Також сьогодні має бути відправлена ​​окрема партія гуманітарної допомоги. 

Натомість російські окупанти ж заявили, що вони нібито нікого не вбивали. У відповідь у неділю речник МЗС Греції Александрос Папайоанну звинуватив посольство у "фейкових новинах". "Православні бомби вбили православних етнічних греків", - сказав він. 

Також у неділю Афіни викликали посла Росії в МЗС Греції.

У суботу, 26 лютого, прем'єр-міністр Греції повідомив, що російські окупанти поблизу Маріуполя під час бомбардування вбили 10 етнічних греків. 

"10 невинних мирних жителів грецького походження загинули внаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування зараз!", - написав Кіріакос Міцотакіс. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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