Греція відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі, за кількасот метрів від їхнього прем'єра

Греція перебуває у тісній співпраці з українською владою щодо з'ясування причин російського ракетного удару по Одесі 6 березня, коли там перебував їхній прем'єр Кіріакос Міцотакіс

Про це заявив грецький міністр закордонних справ Георгос Герапетрітіс, повідомляє ERT News.

"Безпосередньої загрози чи небезпеки для життя та недоторканності не було. Звичайно, був напад, причини та джерело якого в даний час розслідуються", - наголосив дипломат.

Герапетрітіс наголосив, що відбудеться конференція між міністрами закордонних справ і міністрами оборони ЄС, "де буде обговорено українське питання та подальші кроки щодо посилення оборонної боротьби України проти російської агресії".

Нагадаємо, 6 березня російська армія завдала ракетного удару по Одесі, коли відбувалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Політики бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. Зокрема, за словами грецького політика, вони з президентом не встигли перейти до укриття, тому атака росіян застала їх просто в одному з портів.

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