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Грецьке судно транспортувало вугілля з Росії в обхід санкцій ЄС – Bloomberg

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Грецьке судно транспортувало вугілля з Росії в обхід санкцій ЄС – Bloomberg

Фото: УНІАН

Попри санкції ЄС, накладені на РФ, судно грецької компанії транспортувало вугілля з російського порту.

За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros, що належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime, завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського терміналу.

Як повідомляє Bloomberg, корабель прибув у порт турецького міста Іскендерун 5 вересня.

Представник грецької компанії заявив, що цей рейс не підпадає під санкції Євросоюзу, адже пункт призначення вантажу розташований не на території ЄС. Утім, в Bloomberg зазначають, що Європейська Комісія раніше заявляла, що санкції стосуються будь-яких поставок вугілля з Росії, незалежно від їх призначення.

Зазначимо, санкції щодо російського вугілля були схвалені ЄС у квітні в межах п'ятого санкційного пакету проти Росії. Рішення ЄС щодо російського вугілля набуло чинності 10 серпня.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
436
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