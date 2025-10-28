Gripen для України: Зеленський назвав терміни постачання, навчання пілотів і кількість літаків

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за домовленістю зі Швецією, держава має отримати 150 нових винищувачів Gripen. Водночас глава держави зазначив, що «це достатньо довгий шлях». Окрім того, Зеленський пояснив, чому Україна обрала саме Gripen.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами.

Шлях України до отримання Gripen

Президент повідомив, що в України в «коаліції винищувачів» є різні партнери, у яких наявні не тільки F-16, але й інші бойові літаки. Тому ще від початку цього діалогу з партнерами Київ порушував питання і щодо постачання Gripen. Проте тривалий час ця можливість була закрита для України, «тому що ця платформа відкривається урядом Швеції, а також Сполучені Штати Америки мають підтримати відповідне рішення».

«Я порушував це питання в різних форматах, напевно, вже 8 чи 10 разів. Окремо ще працювала наша команда впродовж цих років. Ми говоримо про перспективу української військової авіації, ми говоримо про перехід на нові, сучасні літаки з часом. Чому? Тому що в момент прийняття рішення щодо F-16, коли було зрозуміло, що ми будемо отримувати F-16, — це була звісно великий крок для нас, посилення наше — але це все літаки не молоді, скажімо так, ще 2-3 роки — і вони своє відживуть, тому що просто наліт у них достатньо великий. Але так сталося, що партнери були готові почати саме з F-16«, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що зараз в України є велика програма майбутнього бойової авіації. Держава зупинились на трьох платформах з урахуванням досвіду своїх пілотів, можливостей ворога, цієї війни та інших речей: F-16, Gripen та Rafale.

Чому Україна захотіла отримати Gripen?

«Gripen, наприклад, є одним із фаворитів цих платформ. Чому? Обслуговування Gripen — найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом — це не півтора роки навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а — 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, ви знаєте — вони можуть злітати і сідати на траси. Також важливо, що Gripen зручні в питанні застосування зброї», — пояснив президент.

Він додав, що коли Україна ще не мала F-16, то вже почала знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на своїх літаках радянського виробництва. Це забирало місяці, було неможливо застосовувати наявні ракети, тому що не було відповідних підвісів.

«Це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо Gripen — на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна — ракети і іншу зброю — це все можна туди підчепити», — зазначив Зеленський.

За його словами, тому були обрані три паралельні платформи: F-16, Gripen та Rafale.

«Rafale — сучасний французький літак. Його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо. Складність в тому, що був також високий запит на Rafale у світі і, відповідно, черги на виробництво і постачання», — описав ситуацію президент.

Він також поділився, що «за F-16 ми боролись». Держава розуміла, що багато країн Європи мають ці винищувачі, і що Україна може отримати старі F-16 перед тим, як дійде до нового замовлення.

Скільки Gripen отримає Україна і коли?

«Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір і Україна матиме 150 нових Gripen. Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. Gripen будуть іти з усім озброєнням. Головне питання — ми домовились про локалізацію Gripen. Я вважаю, що це історична домовленість. Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків — зі шведами, з французами і з американцями ще», — наголосив Зеленський.

Він додав, що загальний запит на майбутнє української бойової авіації — це флот на 250 нових літаків.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна розраховує отримати від Швеції перші винищувачі Gripen вже 2026 року.

Водночас прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що постачання Україні Gripen — це довгостроковий процес. Перші літаки можуть надійти лише через кілька років, оскільки «лише починається розгортання виробництва». За словами Крістерссона, йдеться про «близько трьох років на практиці».