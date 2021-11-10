В країні існує високий ризик техногенної катастрофи в екологічних зонах і вкрай важливо її попередити.

Громади отримають майже півмільйона гривень на реконструкцію очисних споруд. Більшість з них не можуть забезпечити належної очистки стоків та скидають забруднені речовини у річки, озера та ліси.

Відповідний депутатський запит щодо запровадження субвенції місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів в регіонах країни направив до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля народний депутат групи "Партія "За майбутнє" Сергій Лабазюк. Парламентарі підтримали цю ініціативу. Таким чином, було прийнято рішення включити до проєкту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік правку від політичної сили "ЗА МАЙБУТНЄ" та закласти фінансування в обсязі не менше 450 тисяч гривень місцевим бюджетам для здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності.

"В Україні склалася надзвичайна ситуація з рядом об’єктів, котрі забезпечують очистку, відведення та переробку відходів. Так, за рік підприємства водопровідно-каналізаційного господарства обробляють майже 2 млрд. куб. метрів стічних вод. Середній вік таких споруд складає 50-70 років, що виходить за межі їх планового строку експлуатації", - наголосив Лабазюк.

Політик навів приклад міста Волочиськ, де каналізаційні очисні споруди знаходяться в аварійному стані. "Вони були запущені в експлуатацію ще у 60-роках минулого століття і за цей час більшість з них вийшла з ладу. Щодня стоки в кількості більше як 2500 м3 скидаються в річку Збруч", - зазначив Сергій Лабазюк.

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