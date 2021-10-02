"Громадяни, держава, економіка": Шмигаль у Трускавці презентував "слугам" програму роботи уряду

У програмі є 97 завдань та понад 2000 заходів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував депутатам від "Слуги народу" в Трускавці оновлену програму діяльності Кабміну.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
За словами Шмигаля, цю програму спільно розробляли урядовці, парламентарі, представники Офісу президента та понад 500 експертів.
"Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів", - сказав прем'єр-міністр України.
Метою цієї програми є сервіс для громадян, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів, контроль за виконанням.
Шмигаль також пояснив, що уряд змінить підхід до виконання цієї програми. Він полягатиме у якісному наповненні документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості, а також використання ІТ-інструментів.
Як повідомлялося, у курортному Трускавці збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. 2 жовтня тут очікують на президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.