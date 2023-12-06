Грошей від США для України вистачить лише до кінця грудня – Politico

Радник Зеленського сказав, що без військової допомоги від американців для України Путін може захопити нові її території.

Фінансування з боку США на допомогу для України вичерпується і його вистачить до кінця грудня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на радника президента України Володимира Зеленського, не вказуючи при цьому імені посадовця.

"Ми наближаємося до кінця з погляду нинішнього фінансування. Цього вистачить не довше, ніж до кінця грудня", – сказав радник українського президента.

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"Якщо Україна не отримає допомоги від Сполучених Штатів – військової допомоги, яку їй вже обіцяли, – Путін, швидше за все, не тільки зміцнить те, що він уже захопив, але й, швидше за все, захопить нові території. Це перевершить те, що він мав навіть на початку війни", – наголосив радник Зеленського.

Він додав, що зрештою сам Київ може опинитися під загрозою.

Нагадаємо, в Конгресі США республіканці та демократи не знайшли порозуміння щодо подовження допомоги Україні. Частина республіканців узагалі залишила закритий брифінг, на якому представники американської влади планували переконати проголосувати за допомогу для Києва.

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