"Гроші будуть витрачені і на цьому все": Волкер розповів, як варто організувати відновлення України

Під час презентації програми відновлення України урядом держави в Лугано більшість учасників говорили виключно про державну допомогу. Це важливо, але може виявитися недостатньо для допомоги в економічній сфері, аби держава відродилася та розвивалася відповідно до європейського вектора.

Зокрема, задля цього бізнес в Україні має почуватися комфортно, а також мають працювати закони.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами.

"Я відвідав конференцію в Лугано в липні. Мене вразила детальна та ґрунтовна програма відновлення від українського уряду. Більшість виступальників говорили виключно про державну допомогу. Так, це важливо. А чи буде цього достатньо для допомоги в економічній сфері, щоб відродитися та розвиватися відповідно до європейського вектора? Я вважаю, що нам потрібно змінити спосіб мислення", – сказав Волкер.

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Він висловив переконання, що натомість в Україні треба створити такий інвестиційний клімат, щоби бізнес зростав та розвивався. Тоді це буде ефективним використанням західної допомоги.

"Державна допомога – це мільйони та мільярди євро, скеровані на допомогу Україні. І ці гроші будуть витрачені і на цьому все. І тоді що? Україна знову скаже: нам ще потрібно. Таким чином ці програми підтримки необхідні та важливі, але нам необхідно дивитися ширше і перезапустити приватний сектор в Україні, дати інвестиції та довгострокові програми, а не тільки надавати державну допомогу. Бізнес має почуватися комфортно, розвиватися, інвестувати. В країні має бути такий інвестиційний клімат, щоби бізнес зростав і розвивався. Це і буде ефективним використанням західної допомоги", – пояснив американський дипломат.

Він додав, що необхідно, аби в Україні працювали закони, було відповідне середовище, і все це має бути адаптовано до європейських норм. Україна ще не закінчила цей процес, але всі бачать прогрес, зауважив Волкер.

"Україна має проявити свої лідерські якості і продемонструвати план реконструкції і розвитку, та призначити за це відповідальні інституції. Я хочу зазначити, що вам потрібно починати відновлювати економіку вже зараз, а не чекати на закінчення війни. Вона може тривати довго, а вам потрібні ресурси, тому потрібно вже зараз починати. Росія налаштована битися, тому вам потрібно відновлюватися, щоб були і власні ресурси на війну", – наголосив ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

Бесіда з Куртом Волкером відбулася завдяки запрошенню Американського університету "Амерікан Юніверсіті Київ" у Києві, який був створений у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU).

Нагадаємо, в Лугано домовилися про підтримку України на $1,9 млрд – куди потратять гроші.

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