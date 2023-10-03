Гроші для України закінчуються: Пентагон надіслав листа Конгресу

Без додаткового фінансування США будуть змушені затримати або скоротити постачання до України систем ППО, боєприпасів, безпілотників і техніки для прориву оборонних конструкцій.

Пентагон для військової допомоги Україні зараз має близько 5,4 млрд дол. Цієї суми вистачить приблизно на шість місяців за умови таких обсягів витрат, як зараз.

Про це йдеться в листі заступника очільника Пентагону з фінансів Майкла Маккорда, надісланому лідерам Конгресу, повідомляє АР.

У листі до Конгресу закликається поновити фінансування України, адже ухвалений 30 вересня тимчасовий бюджетний законопроєкт, який діятиме до 17 листопада, не передбачає допомоги.

Скільки грошей залишилося у США на допомогу Україні

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Маккорд повідомив, що з 25,9 млрд дол., виділених Конгресом на поповнення військових запасів України, залишилося 1,6 млрд. Йдеться про мільйони артилерійських снарядів, ракети та вибухівку, які є критично важливими для контрнаступу ЗСУ.

Однак США додатково мають ще близько 5,4 млрд дол. для передавання озброєння та військової техніки зі своїх запасів. Ці гроші з’явилися після того, як на початку року в американському Міноборони з'ясували, що помилково завищили вартість уже надісланого Україні озброєння.

Таким чином на військову допомогу Києву додалося 6,2 млрд дол., частина з яких була використана протягомостанніх місяців.

США доведеться скоротити постачання зброї до України

Маккорд у листі до Конгресу наголосив, що США повністю вичерпали довгострокове фінансування в межах Ініціативи сприяння безпеці України. Він також вказав, що без додаткового фінансування Штати будуть змушені затримати або скоротити постачання систем ППО, боєприпасів, безпілотників і техніки для прориву оборонних конструкцій. Заступник міністра оборони назвав ці засоби "критично важливими й невідкладними зараз, коли Росія готується до зимового наступу".

На скільки часу вистачить грошей від США для допомоги Україні

За інформацією джерел The Wall Street Journal, за теперішніх обсягів витрат наявних грошей Пентагону для допомоги Україні вистачить ще приблизно на шість місяців. Видання назвало цифру в 5,2 млрд дол. Це приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки на 43,9 млрд. дол., яку США надіслали до України після повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, у США ухвалили проєкт тимчасового фінансування уряду на 45 днів, який не містить фінансування для допомоги Україні. Президент США Джо Байден після цього заявив, що за жодних обставин не можна допустити, "щоб підтримка України з боку Америки була перервана".

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