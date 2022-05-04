"Гроші є інвестицією в захист свободи й демократії": Байден закликав виділити більше коштів для України

"Гроші є інвестицією в захист свободи й демократії": Байден закликав виділити більше коштів для України

Президент США Джо Байден назвав війну в Україні поворотним моментом та закликав посилити допомогу.

Президент США Джо Байден переконаний, що диктаторів, таких як президент Росії Володимир Путін, потрібно зупиняти всім світом і протистояти їхній агресії, якою б високою не була ціна, бо інакше доведеться платити більше.

Про це Байден заявив під час виступу на виробництві компанії Lockheed Martin в штаті Алабама, де виготовляються системи Javelin, - пише Укрінформ.

"Якщо ви не постанете проти диктаторів, то, як свідчить історія, вони продовжать з’являтися", - додав Байден.

Від моменту, коли Росія вдерлася в Україну, США надали понад 3 мільярди доларів на підтримку Україні. "Ці гроші є прямою інвестицією в захист свободи й демократії", - підкреслив глава Білого дому.

Байден наголосив, що ціна битви проти кремлівського диктатора буде недешевою, але поступка агресії буде дорожчою.

Президент США також нагадав, що минулого тижня направив до Конгресу пропозицію щодо виділення додаткових $33 мільярдів. За його словами, це необхідно, аби США "продовжили відправляти зброю безпосередньо на передову боротьби за свободу України", а також для подальшої економічної й гуманітарної підтримки українського народу. У цьому зв’язку він висловив сподівання, що Конгрес швидко розгляне та ухвалить цю пропозицію.

"Закликаю Конгрес якнайшвидше виділити гроші на озброєння для України. Нехай зберігає вас Господь та збройні сили" – сказав президент США

Також Байден назвав війну в Україні поворотним моментом та закликав посилити допомогу.

Мовляв, така війна є поворотним моментом в історії, який відбувається один раз на шість-вісім поколінь. Він закликав союзників допомагати українській державі у його боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.

Читайте також:

Джо Байден просить Конгрес надати 33 млрд доларів на допомогу Україні (жестовою мовою)