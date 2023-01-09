Грузія категорично відмовилась повертати Україні комплекси "Бук" - дипломат

Ці комплекси Україна надала Грузії під час нападу Росії у 2008 році.

Уряд Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були надані Україною під час нападу Росії у 2008 році.

Про це повідомив тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у коментарі "Європейській правді".

За словами дипломата, Україна зверталася до Грузії з проханням надати не тільки ЗРК. Також був запит на протитанкові комплекси Javelin, котрі Тбілісі отримала від американських союзників.

Касьянов зауважив, що США не лише одобрили передання своєї зброї. Американський уряд запропонував Тбілісі замінити комплекси на новіші. Однак в Грузії категорично від цього відмовились.

Нагадаємо, 7 грудня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не надаватиме військову допомогу Україні, але допоможе гуманітарно.

ЗСУ отримають все найкраще: гарні новини про озброєння - Андрій Мельник

Читайте також: