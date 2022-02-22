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"Грузія стоїть поряд із вами": Зурабішвілі засудила визнання "ЛДНР" і заявила про підтримку України

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"Грузія стоїть поряд із вами": Зурабішвілі засудила визнання "ЛДНР" і заявила про підтримку України

Associated Press

За її словами, Москва повторює грузинський сценарій.

Грузія засуджує рішення Росії про визнання "незалежності" псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР".

Про це написала у своєму Twitter президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, Росія повторює сценарій, який призвів до окупації 20% Грузії 2008-го.

"Грузія стоїть поряд із вами, президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність України і мир",- написала вона. 

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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