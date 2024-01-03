Грузія відреагувала на масовану ракетну атаку РФ

Вона наголосила що новорічний час в Україні оповитий нападами РФ.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила масовану ракетну атаку армії Російської Федерації по українських містах 2 січня.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Також лідерка грузинів висловила солідарність з Україною.

"В той час як ми входимо в новий рік, Росія розпочинає 2024 рік з невпинних, невиправданих нападів на цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру в Україні. Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим", - наголосила Зурабішвілі.

Як повідомлялося, РФ здійснила масований удар по Києву та Харкову 2 січня. Загарбники застосували 99 ракет різних типів. Було знищено знищено 72 повітряні цілі.

Читайте також: