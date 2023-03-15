Губернатор Флориди назвав війну в Україні "територіальною суперечкю": в МЗС відповіли

Губернатор американського штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив, що війна в Україні - це "територіальна суперечка", а тому США вона не стосується. В українському Міністерстві закордонних справ запросили Десантіса відвідати Україну.

Про це йдеться в матеріалі Fox News та заяві речника МЗС Олега Ніколенка.

За його словами, таке втручання не в інтересах США, а саму війну назвав "територіальною суперечкою". Так губернатор відреагував на запитання про те, як Вашингтон повинен реагувати на війну Росії в Україні.

Рон Десантіс каже, що у США є "багато життєво важливих національних інтересів". Зокрема, безпека кордонів, енергетична незалежність та стримування Китаю.

Речник МЗС запросив Десантіса відвідати Україну, аби"глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення росії та загрози, які воно становить для інтересів США".

"Ми впевнені, що як колишній військовий, який бував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між суперечкою та війною", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп виступив проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна у Росії. За словами Трампа, російська війна проти України не є стратегічно важливою для Вашингтона, але вона важлива для Європи, саме тому європейські союзники повинні допомагати Україні більше, ніж США, або хоча б так само.

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