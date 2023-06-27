Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Гучна риторика": у США не помітили ознак загрози від замінованої Запорізької АЕС чи російської ядерної зброї

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Гучна риторика": у США не помітили ознак загрози від замінованої Запорізької АЕС чи російської ядерної зброї

США стежать за Росією та її діями / Фото: Getty Images

Україна попереджає, що Росія завершила підготовку до можливого підриву Запорізької АЕС. 

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував цю ситуацію на брифінгу, - інформує Білий дім. 

«Я не збираюся вдаватися в конкретні розвідувальні дані. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. Ми, у нас, як ви знаєте, є можливість стежити за радіоактивністю біля заводу, і ми просто не бачимо жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно», - сказав він.

Також він додав, що Росія є ядерною державою, а тому США стежать якнайкраще за стратегічною позицією Росії, її ядерним потенціалом. 

«І ми не бачили жодних ознак — окрім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що є намір застосувати ядерну зброю всередині України. І я також можу вас запевнити, що ми не зробили нічого — ми не бачили нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування», - резюмував він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

Тим часом експерти стверджують, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж на ЧАЕС.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
606
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація