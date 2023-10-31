Гучна стаття Time: Данілов закликав шукати "анонімів, які не вірять в перемогу" і злили інформацію

На думку Данілова, правоохоронні органи мають дати відповідь, що це за анонімні співрозмовники автора нібито з оточення президента, "які не вірять в нашу перемогу".

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував гучну статтю у журналі Time і заявив, що не знає, звідки автор взяв інформацію.

Про це Данілов сказав в ефірі "УП".

Секретаря РНБО бентежить, що автор статті Саймон Шустер посилається на анонімних співрозмовників нібито з оточення президента.

"Я не розумію, звідки автор бере ці речі. Знаєте, мені оця анонімність викликає дуже багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента. Ти не маєш права знаходитися в Офісі президента. Ти маєш сказати, що "ми не зможемо досягти успіху, тому що от я так вважаю", – сказав Данілов.

Так його думку, така "підкилимність" і анонімність робить величезну шкоду Україні.

"Я можу сказати і ще раз наголосити, що наш президент ніколи не був самотній – з ним народ нашої країни… Я можу довго розбирати цю статтю. Звичайно, ми на це маємо звертати увагу. Але я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу", – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.

У статті йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками", а також розповідається про проблему з корупцією в Україні.

Також автор статті стверджує, що влада України на початку жовтня вимагала звільнити Горлівку, військові відмовили, бо не вистачає людей і зброї.

Крім того у статті йшлося, що Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.

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